Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı
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Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı Melek Mosso, deniz kenarından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.
Konser maratonuna ara veren şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı. Ünlü şarkıcısı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"
Ekim ayında nikah masasına oturacağı Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.
EJDERHA DÖVMESİ
Son günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddia edilen Melek Mosso'nun vücudundaki değişim ve ejderha dövmeleri takipçilerinin radarına takıldı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.