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Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı

Magazin Haberleri

Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı Melek Mosso, deniz kenarından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.

Konser maratonuna ara veren şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı. Ünlü şarkıcısı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"

Ekim ayında nikah masasına oturacağı Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.

Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı

EJDERHA DÖVMESİ

Son günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddia edilen Melek Mosso'nun vücudundaki değişim ve ejderha dövmeleri takipçilerinin radarına takıldı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı

Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı

Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Melek Mosso Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Bursaspor Teksas:

Diliyorum ki gittiğiniz yerde kalır siniz. Bu ülkede bunları sanatçı diye yutturuyorlar. Cem Karaca, Barış Manço ve benzeri sanatçılardan gelinen duruma bak.

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