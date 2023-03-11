Sevgilisine doğum günü için çiçek yollayan Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran not: İyi ki karım oldun

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, dün akşam sevgilisinin doğum günü için parti düzenledi. Keleş'e doğum günü için çiçek gönderen Çıra'nın nota "İyi ki girdin hayatıma, iyi ki benim karım oldun" yazdırması kafa karıştırdı.

Daha önce Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş isimli bir kadınla aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan Çıra, dün akşam sevgilisinin doğum günü için parti organize etti. Çıra'nın sevgilisine gönderdiği çiçeğe yazdırdığı not ise dikkat çekti.

"İYİ Kİ BENİM KARIM OLDUN"

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi eden ve sonrasında nişanlandıklarını ilan eden Gökhan Çıra, çiçeğe "İyi ki girdin hayatım, iyi ki benim karım oldun. Seni çok seviyorum iyikim. Nice senelerimize Çıra'm" notunu yazdırması şaşırttı. Çiftin basından habersiz evlenip evlenmediği ise merak konusu oldu.

DOĞUM GÜNÜNDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Dün akşam yakın çevresiyle birlikte sevgilisinin doğum gününü kutlayan Gökhan Çıra, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Keleş ile bir fotoğrafını yayınlayan Çıra, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu yazdı. Keleş de aynı pozu "Suç ortağım" notunu yazdı. Paylaşıma sessiz kalmayan Çıra "Eşim" yorumunu yaptı. Ünlü isim, sevgilisiyle öpüştüğü bir videoyu da paylaşmayı ihmal etmedi.