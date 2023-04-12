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Seren Serengil, 4 yıllık ilişkisini neden bitirdiğini anlattı: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş

Magazin Haberleri

Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile 4 yıllık ilişkisini noktaladı. Sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak ihanete uğradığını söyleyen Serengil, "Mustafa ile 24 saat beraberdik ama şüphelendim ve telefon kayıtlarını istedim. 2 aydır evli bir kadınla görüşüyormuş, kendisini ihaneti reddediyor" dedi.

4 yıldır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, ilişkisini noktaladı. Sosyal medya hesabından "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum" diyen Serengil, bir canlı yayın açarak ihanete uğradığını ileri sürdü.

Instagram hesabından bir canlı yayın açan Seren Serengil, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin telefon görüşmelerinden şüphelendiğini ve kayıtları istediğini söyledi. Tohma'nın aynı telefon numarasıyla birkaç görüşme yaptığını fark eden Serengil, "Numarayı aradım ve bir kadın açtı. Bana deprem için bağış topladıklarını ve Mustafa Bey'den yardım istediklerini söyledi. Ben sorular sorunca adını söylemek istemedi ve telefonu yüzüme kapattı" dedi.

Seren Serengil, 4 yıllık ilişkisini neden bitirdiğini anlattı: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş

Sevgilisiyle köpeğinden dolayı ayrı uyuduğunu ancak 24 saat birlikte olduklarını söyleyen Serengil, "Hiç beklemediğim bir yerden geldiği için üzüldüm. Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam" şeklinde konuştu.

Seren Serengil, Tohma ile birlikte olan kadının evli ve çocuklu olduğunu hatta kadının eşinin de durumdan haberi olunca kendisini aradığını söyledi. Adamla konuştuğunu ve ona da deprem için görüştüklerini söylediklerini anlatan ünlü isim, "Adama da telefon kayıtlarını iste dedim" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil, 4 yıllık ilişkisini neden bitirdiğini anlattı: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş

Seren Serengil, 4 yıllık ilişkisini neden bitirdiğini anlattı: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş

Seren Serengil, 4 yıllık ilişkisini neden bitirdiğini anlattı: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş

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