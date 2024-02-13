Senden Önce CANLI izle! KANAL D Senden Önce 1.bölüm CANLI izleme linki!
Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen, izleyen herkesi ters köşe yapmaya hazırlanan D Media imzalı Senden Önce için detaylar araştırılıyor. Peki, KANAL D Senden Önce 1. bölüm CANLI izleme linki var mı? Senden Önce CANLI izle!
Yapımını D Media'nın üstlendiği, başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Senden Önce dizisi Kanal D'de ekrana geliyor. Senden Önce CANLI izle! KANAL D Senden Önce 1.bölüm CANLI izleme linki!
SENDEN ÖNCE OYUNCULARI
Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu Senden Önce dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.
SENDEN ÖNCE KONUSU NE?
Birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak. Senaryosunu Başak Anigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı konu ele alınıyor.
SENDEN ÖNCE CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Senden Önce dizisini KANAL D platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.