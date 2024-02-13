Senden Önce CANLI izle! KANAL D Senden Önce 1.bölüm CANLI izleme linki!

Yapımını D Media'nın üstlendiği, başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Senden Önce dizisi Kanal D'de ekrana geliyor. Senden Önce CANLI izle! KANAL D Senden Önce 1.bölüm CANLI izleme linki!

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu Senden Önce dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

SENDEN ÖNCE KONUSU NE?

Birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak. Senaryosunu Başak Anigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı konu ele alınıyor.

SENDEN ÖNCE CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Senden Önce dizisini KANAL D platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.