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Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi

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Ünlü pop yıldızı Selena Gomez, Instagram hesabından makyajsız ve doğal haliyle fotoğraflar paylaştı. 31 yaşındaki şarkıcı, kendi çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları hesabından kaldırdı.

"KENDİMİ OLDUĞUM GİBİ SEVİYORUM"

31 yaşındaki şarkıcı, 429 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinde verdiği makyajsız fotoğrafları yayınladı. Üstünde sadece siyah bir iç çamaşırı olan Gomez, gündem olan fotoğrafları kısa süre içinde sildi. Gomez'in cesur pozlarını neden sildiği ise bilinmiyor. Son yıllarda aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Selena Gomez, daha önce yaptığı bir açıklamada "Kendimi olduğum gibi seviyorum. "Sadece yaşadıkları için utanç duyan ve hiç kimsenin gerçek hikayeyi bilmediği herkese cesaret vermek istiyorum" demişti.

Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi

Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğraflar ile doğal güzelliğini gösterdi ancak kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi

Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi

Dekolteli pozlarıyla şov yapan Selena Gomez, paylaşımını hemen sildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Selena Gomez Magazin Yaşam Haberler

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