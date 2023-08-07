Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak

2017 yılında PKK tarafından öldürülen şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı film oluyor. Filmde Yalçın'ı Nihayet Yalçın, babasını da başarılı oyuncu Caner Kurtaran oynayacak. Proje 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında izleyiciyle buluşacak.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan öğretmen Aybüke Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düştü. Yalçın'ın hayatı ise "Aybüke" adıyla film oluyor. Projede şehit düşen öğretmeni Nihayet Yalçın oynayacak.

ACILI BABAYI CANER KURTARAN OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bee Yapım ile TRT ortaklığında çekilecek olan filmde Aybüke öğretmeni uzun bir cast çalışmasından sonra yetenekli oyuncu Nihayet Şahin'in canlandırmasına karar verildi. Yalçın'ın çocukluğunu ise Aysima Zeynep Erişir oynayacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında seyirciyle buluşturulması planlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul oturuyor. Ozan Bodur ve Uğur Kılıç'ın kaleme aldığı filmde Aykübe Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'a da başarılı oyuncu Caner Kurtaran oynayacak.

Nihayet Yalçın

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Cast direktörlüğünü Buğra Emir Kaplan'ın yaptığı filmin çekimleri 12 Ağustos'ta Ankara Haymana'da başlayacak. Aybüke öğretmenin 23 yıllık kısa hayatında iz bırakan diğer önemli karakterlerden "Ragıp Baba"yı Turgay Tanülkü, "Kaymakam"ı Engin Hepileri, "Fırıncı Numan"ı Necip Karakaya, "Civan"ı Doğukan Çevik, "Bedri"yi Musab Doğan, "Seher"i Zeliha Kendirci, "Mithat"ı Mustafa Keser, "Gülistan"ı Buse Pehlivan, "Erdal"ı Onur Yenidünya, "İzzet"i Ercüment Çırak, "Tuğçe"yi Gizem Arıkan, "Buket"i Gülşah Yavuz, "Veysel"i Uluç Avcı, "Yücel"i Murat Han ise "Dilan"ı Aslıhan Kapanşahin oynayacak.

Caner Kurtaran