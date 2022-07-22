Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

İmdat isimli şarkısıyla YouTube 34 milyon dinlenmeye ulaşan Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal, önceki gün Didem'de konser verdi. Konser sonrası otele giden rapçi ve ekibin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi.

EKİPTEN BİR KİŞİ YARALANDI

Substreet isimli Instagram hesabından yer alan habere göre, Çakal ve ekibine otelin girişine pusu kuruldu. Karşısına çıkan kişinin kendisine silah doğrultmasıyla neye uğradığını şaşıran Çakal, silaha vurarak kendini kurtardı. Saldırgan, rapçinin ekibinden bir kişiyi silahın kabzasıyla başından yaraladı. Havaya 3-4 el ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Otelin önündeki hareketlilik ise o otelde yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili Emirhan Çakal'dan herhangi bir açıklama gelmedi.