Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı - Haberler

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Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal'ın Didim konserinden sonra kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Ünlü rapçinin kalacağı otelin önüne pusu kurduğu söylenen bir kişinin silahla ekipten bir kişiyi yaraladığı iddia edildi.

İmdat isimli şarkısıyla YouTube 34 milyon dinlenmeye ulaşan Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal, önceki gün Didem'de konser verdi. Konser sonrası otele giden rapçi ve ekibin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi.

EKİPTEN BİR KİŞİ YARALANDI

Substreet isimli Instagram hesabından yer alan habere göre, Çakal ve ekibine otelin girişine pusu kuruldu. Karşısına çıkan kişinin kendisine silah doğrultmasıyla neye uğradığını şaşıran Çakal, silaha vurarak kendini kurtardı. Saldırgan, rapçinin ekibinden bir kişiyi silahın kabzasıyla başından yaraladı. Havaya 3-4 el ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Otelin önündeki hareketlilik ise o otelde yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili Emirhan Çakal'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Didim Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

ÖZGÜR KARDEŞ:

arkadaş çok tekin bir arkadaşa benziyor tipinden. Nasıl böyle bir olayın içinde adı geçiyor anlayamadım.

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