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Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

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Şarkıları, dansları ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Selen Görgüzel, şimdi de yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme geldi.

Daha önce gençleşmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen kök hüre tedavisi yaptıran ve anne sütü içen Selen Görgüzel, bu sefer bıçak altına yaptı. Şarkıcı, yüz ve boynunu gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı. Morarmış sargılı yüzünü Instagram hesabından paylaşan ünlü isim "Çok gergin olduğum doğrudur" notunu ekledi.

Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

"ERKEK SPREMİ YÜZE İYİ GELİYOR" DEMİŞTİ

Daha genç görünmek için çeşitli bakımlar yapan Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda erkek sperminin cilde iyi geldiğini söylemişti. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren isim, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" demişti.

Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (9)

xxx x:

saçma sapan haber yapıp gündeme taşıyosunuz bu gereksızlerı tek derdımız bu sankı millet açlıktan kırılıyo dünyada savas var bu estetik olmus çokta umrunda insanların kalitenızı sorgular oldum

63
0
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Alperen:

Acababaşka yerini gerdirmiş olmasın malüm metrobüse dönmüştür kapı ayar tutmuyordur.

35
8
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Mehmet :

İstediğin kadar istediğiniz yerinizi gerdirin azrail adres şaşırmaz

36
2
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faruk merttürk:

Biri kadınları durdursun.

31
2
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F B:

Erkek sperm inin yuz cildine iyi geldigini nasil anladin?

20
3
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Ali Teke:

Şeyinde gerdirdi

11
6
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sezgin sucin:

aynı şeyime benzemiş

9
4
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

YENİ CİCİŞ Son 1 senedir

8
1
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Sabri:

eski halinden beter olmuşsun yüzünüz size batıyor mu Allah için eski haline daha güzel sonrası bozuyor suratı doğal güzelliğin varken insan niye oynar suratından istediğiniz kadar gerdirin boş hangi güzel yüzki toprak olmadi hangi ceylan gözki yere akmadi yani

0
0
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