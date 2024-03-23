Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu

Şarkıları, dansları ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Selen Görgüzel, şimdi de yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme geldi.

Daha önce gençleşmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen kök hüre tedavisi yaptıran ve anne sütü içen Selen Görgüzel, bu sefer bıçak altına yaptı. Şarkıcı, yüz ve boynunu gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı. Morarmış sargılı yüzünü Instagram hesabından paylaşan ünlü isim "Çok gergin olduğum doğrudur" notunu ekledi.

"ERKEK SPREMİ YÜZE İYİ GELİYOR" DEMİŞTİ

Daha genç görünmek için çeşitli bakımlar yapan Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda erkek sperminin cilde iyi geldiğini söylemişti. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren isim, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" demişti.