Şarkıcı İrem Derici bikinili pozlarını paylaştı, sevgilisi Atakan Işıktutan'dan yorum gecikmedi
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Yoğun konser maratonuna ara vererek kız arkadaşlarıyla Barcelona'ya tatile giden İrem Derici, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Fiziğiyle görenleri hayran bırakan Derici'ye ilk yorum sevgilisi Atakan Işıktutan'dan geldi. Beşiktaş taraftarı olan Işıktutan paylaşıma "Bikini siyah beyaz, detay kaçmaz" dedi.
Son zamanlarda özel hayatı ve konser maratonuyla adından söz ettiren İrem Derici, kız arkadaşlarıyla tatil yapmak için Barcelona'ya gitti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Derici, teknede verdiği bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Bir süredir sevgilisi Atakan Işıktutan ile spor yapan ve beslenmesine dikkat eden İrem Derici, teknede bikinisiyle poz verdi. Pozlarını "Kız kıza tatil kalp ben. Aşkım selülitlerimi örttün" notunu yazdı. Derici'nin paylaşımına sessiz kalmayan sevgilisi de "Bikini siyah beyaz, detay kaçmaz" yorumunu yaptı. Saba Tümer de Derici'nin paylaşımına art arda alev emojisi koydu.