Şarkıcı İrem Derici bikinili pozlarını paylaştı, sevgilisi Atakan Işıktutan'dan yorum gecikmedi

Son zamanlarda özel hayatı ve konser maratonuyla adından söz ettiren İrem Derici, kız arkadaşlarıyla tatil yapmak için Barcelona'ya gitti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Derici, teknede verdiği bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir sevgilisi Atakan Işıktutan ile spor yapan ve beslenmesine dikkat eden İrem Derici, teknede bikinisiyle poz verdi. Pozlarını "Kız kıza tatil kalp ben. Aşkım selülitlerimi örttün" notunu yazdı. Derici'nin paylaşımına sessiz kalmayan sevgilisi de "Bikini siyah beyaz, detay kaçmaz" yorumunu yaptı. Saba Tümer de Derici'nin paylaşımına art arda alev emojisi koydu.