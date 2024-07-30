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Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

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Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Gülşen, sevilen şarkılarını söylerken yanlışlıkla sinek yuttu. Yaşadığı durumu seyircilerine anlatan Gülşen, "Protein olarak sinek yedim. Çok günah bana ya" dedi.

Güçlü sesi ve tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Sahneye açık sarı renkteki etek ve bluzuyla çıkan şarkıcı talihsiz bir olay yaşadı.

"PROTEİN OLARAK SİNEK YEDİM"

Göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle kusursuz fiziğini sergileyen Gülşen, peş peşe sevilen şarkılarını söylerken yanlışlık sinek yuttu. Açık havada konser vermenin azizliğine uğrayan sanatçı "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." ifadelerini kullandı. Konser sonrası sahnedeki fotoğraflarını 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Gülşen "Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim" notunu düştü.

Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

Haberler.com / Salih Söğüt - Magazin

Bodrum Gülşen Müzik Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

Mehmet Ikbal:

ne olmuş yani kimbilir daha önce bilerek yada bilmeyerek neler yedin :)

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Hakan Dogu:

:)..

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Habibe Yurduseven:

Ne var yani pislik pisliği yutmuş

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Uğur Çiftçioğlu:

Şifa niyetine Yaaaa hak :)

4
0
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Ramazan Karakuş:

Kafayı yicem oğlum aciz ac bu nasıl habercilik WASHİNGTON post BBC de böyle haberler çıkıyor mu lütfen yalvarırım ideyi değiştirn

0
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