Güllü'nün vefatından günler önceki görüntüler yayınlandı

Güllü'nün vefatından günler önceki görüntüler yayınlandı
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, ölmeden 12 gün önce çektiği "Eylül Zamanı" adlı klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun çekimler boyunca ünlü şarkıcının yanında olduğu görülüyor.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (52) ' Eylül Zamanı' isimli klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Şarkıcının kamera karşısına geçtiği son proje olan klibin kamera arkası görüntülerinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da yanında olduğu görüldü.

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının olaydan 12 gün önce 14 Eylül'de Yalova'da çekilen 'Eylül Zamanı' şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Klibin kamera arkası görüntülerinde, Güllü'nün titizlikle saç ve makyaj hazırlığı yaptığı, sahne öncesi kostümlerini özenle seçtiği anlar yer aldı. Kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da çekimler boyunca şarkıcının yanından ayrılmadığı, hazırlanmasına yardımcı olarak, ona destek olduğu görüldü.

Güllü'nün saç hazırlığı sırasında, "Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengi" dediği, klipte kullanacağı kostüm ve takıları ise özenle seçtiği görüldü. Klip çekimleri sırasında ekipten birinin "Nasıl gidiyor ablam?" sorusuna ise Güllü'nün, "İyiyim, mükemmel, mükemmel" diye yanıt verdiği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
