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Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim

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Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk olan başarılı şarkıcı Banu Zorlu, 18 yaşında evinden pijamayla kaçarak evlendiğini itiraf etti. Anne ve babasıyla aylarca küs kaldığını söyleyen şarkıcı, neden çocuk sahibi olmadığını ve erkekte aradığı kriterleri de anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Banu Zorlu oldu. Zorlu, daha önce yaptığı evliliklerden ve çocuk sahibi olmamasıyla ilgili konuştu.

"AİLEM EVLENMEMİ İSTEMEYİNCE PİJAMAYLA EVDEN KAÇTIM"

Anne ile babasıyla çok zaman geçiremediğini için babaannesiyle büyüdüğünü söyleyen Banu Zorlu, "Zaman zaman aileme aç kaldım. Anne ve babam boşanmadı, babam ölünce ayrılık oldu. Ben de boşanma bir travma oldu. Hele de çocukla boşanmayı hiç istemem. İlk evliliğimi 18 yaşında yaptım. Ayrılmak için evlenmedim. Ailem evlenmemi istemedi, gizli bir şekilde pijamalarımla evden kaçarak evlendim. Eşim gelinlik giyip giymeyeceğimi sordu ancak nikah tarihini almıştı. Üzerimde pijamayla evlendiğim için çok pişmanım. Nikah memuru soruyu sorunca bir duraksayarak düşünmüştüm. Eşim de ne olduğunu sordu ama evlendik. Ailem evlendiğimi duyunca şoke oldu ve benimle 6-7 ay konuşmadılar. İkinci evliliğimi de kaçarak yaptım" dedi.

Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim

"İSTEDİĞİM ZAMAN HAMİLE KALABİLİRİM"

Yıllar önce yumurtalıklarını dondurmasından ve neden çocuk sahibi olmadığından bahseden Zorlu, sözlerine şöyle devam etti: "İyi ki çocuk yapmamışım yoksa tek büyüyecekti. Bir çocuk anne ve babayla büyümeli. Çocukta baba disiplini önemli. 5 yıl önce yumurtalıklarımı dondurdum istediğim zaman hamile kalabilirim."

"İŞSİZ GÜÇSÜZ ADAM İSTEMEM"

Bir erkekte aradığı kriterleri sıralayan ünlü isim "Bencil ve her zaman kendini düşünen adamlardan uzak duruyorum. Hayatıma girecek kişiyle anlaşabiliyor olmam lazım, ortak noktada buluşmamız lazım. Her şey dengi dengine. Erkek her zaman kadından üstte olmalı. İşsiz güçsüz bir adam istemem. Ben erkenden kalkar işime giderim. Yatan erkek de hiç sevmem kalkıp işine gücüne gidecek. Başarısız bir erkek de sevmem" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim

Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim

Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Banu Zorlu Çocuk Baba Magazin Yaşam Haberler

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