Şarkıcı Aleyna Tilki, yatak odasında iç çamaşırıyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs'a giden ve kumar oynadığını itiraf eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Tilki, son olarak yatak odasından bir paylaşım yaptı. Tilki, yatak odasında iç çamaşırıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarak "Ben öldüm" notunu düştü. Tilki'nin kısa süredebinlerce beğeni alan paylaşımı sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

"KUMAR OYNAMAYI SEVİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kumar oynamayı sevdiğini itiraf eden Aleyna Tilki, "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" dedi.