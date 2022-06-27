Sansüre ihtiyaç duymadı! Kendall Jenner, şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi

Dünyanın en popüler modelleri arasında olan Kendall Jenner, kusursuz vücudu ve güzelliği ile büyülüyor.

Geçtiğimiz hafta basketbolcu Devin Booker ile 2 yıllık ilişkisini bitiren güzel model, ayrılığın ardından arkadaşlık uygulaması Tinder'a girmesiyle gündem olmuştu.

26 yaşındaki yıldız model, 245 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından deyim yerindeyse yürek hoplatan bir paylaşım yaptı.

Kendall Jenner, yüzü koyun tamamen çıplak şekilde şezlonga uzandı. Güzel model sansürsüz paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.