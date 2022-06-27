Sansüre ihtiyaç duymadı! Kendall Jenner, şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Kardashian ailesinin en güzel üyesi olarak gösterilen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, son paylaşımıyla olay oldu. Jenner, şezlongda çırılçıplak güneşlendiği pozunu 245 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
Dünyanın en popüler modelleri arasında olan Kendall Jenner, kusursuz vücudu ve güzelliği ile büyülüyor.
Geçtiğimiz hafta basketbolcu Devin Booker ile 2 yıllık ilişkisini bitiren güzel model, ayrılığın ardından arkadaşlık uygulaması Tinder'a girmesiyle gündem olmuştu.
26 yaşındaki yıldız model, 245 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından deyim yerindeyse yürek hoplatan bir paylaşım yaptı.
Kendall Jenner, yüzü koyun tamamen çıplak şekilde şezlonga uzandı. Güzel model sansürsüz paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.