Şanlıurfa konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'den ilginç paylaşım

Şanlıurfa'da düzenlediği konsere sadece 8 kişi katıldığı için konserini iptal ettiği söylenen Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bingöl "Meraklılara duyurulur" başlığıyla "Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir, öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca, 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir" dedi.

Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere sadece 8 kişi katılınca konser iptal edildi. Çıktığı sahneden kısa sürede inmek zorunda kalan Bingöl, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

KATILIM AZ OLUNCA KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konseri iptal etmek zorunda kaldı. Alanda çok az seyircinin olduğunu gören Bingöl, konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" diyerek sahneden inmişti.

"8 KİŞİ DE BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak konserinin bu kez de Temmuz ayının sonuna ertelendiğini söyledi. Bingöl, "Arkadaşlar selamlar. Benim Urfa konserimin iptal edilmesi ve konsere 8 kişi gelmesinin iptal nedeni olarak gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuluyor bu ara. Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir, öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca, 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir." dedi.

Yavuz Bingöl paylaşımının devamında önceki konserlerine gelen kalabalığın sayısını verdi.