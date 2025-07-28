Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı
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Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı
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Jennifer Lopez, Polonya'da verdiği konserde sahnede ikinci kez etek kazası yaşadı. Doğum günü için sürpriz yapılırken eteği yere düşen Lopez, "İyi ki bu kez iç çamaşırı giymişim. Normalde giymem!" diyerek herkesi güldürdü. Eteği tekrar takmaya çalışan dansçı başarılı olamayınca Lopez, kıyafeti seyircilere fırlatıp "Geri istemiyorum" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Polonya'nın başkenti Varşova'da verdiği konserde sahnede ikinci kez kostüm kazası yaşadı. 56 yaşındaki yıldız, doğum günü sürprizi için sahneye yeniden çağrıldığında eteği bir kez daha yere düştü.

Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Lopez, altı yıl aradan sonra çıktığı "Up All Night: Live in 2025" turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Turne kapsamında Varşova'daki konserinde yaşananlar ise sosyal medyada olay oldu. Sahne arkasında kostümünü değiştirirken aniden sahneye çağrılan Lopez, izleyicilerin hep bir ağızdan doğum günü şarkısı söylemesi için tekrar dışarı çıktı.

Altın rengi parlak bikini üstü ve püsküllü eteğiyle sahneye çıkan Lopez, eteğini düzeltmeye çalışırken yardımına bir dansçı koştu. Dansçı eteği arkasından tutturdu ancak sadece birkaç saniye sonra etek tekrar düştü. Lopez şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atarak gülmeye başladı ve sahnede özgüvenle yürümeye devam etti.

Sahnedekiler Stevie Wonder'ın "Happy Birthday" şarkısını çalarken Lopez, gülmekten kendini alamadı. Dansçı tekrar eteği takmaya çalıştı ama kancaları tutturamayınca Lopez eteği yerden alıp izleyicilere fırlattı. "Kalsın sizde, geri istemiyorum!" diyerek yine esprili tarzını konuşturdu.

Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Ardından seyircilerle samimi bir şekilde konuşan Lopez, "İyi ki bu kıyafeti güçlendirmişler. Ve iyi ki bu kez iç çamaşırı giymişim. Normalde giymem!" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

Sahnedeki doğal ve rahat tavırlarıyla hayranlarından büyük alkış alan Jennifer Lopez, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce övgü mesajı aldı. YouTube'daki yorumlarda "Gerçek bir sahne insanı" ve "Hem profesyonel hem eğlenceli!" gibi yorumlar dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatansever:

tam laik olmuş kaşar yavrusu

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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

Laik silkelesin,seni hemi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Külahıma anlat kaza falan yok

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Haber Yorumlarıİnr:

Bu haberdeki haber değeri ne? Bu site ahlaksız ne kadar haber varsa, boş gezen ne kadar kendini ünlü sanan varsa onları haber yapıyor... yazık bu milletin ahlakinı bozmaya değer mi?

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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

2 metrekare vücudu 2 yüz bin yıldır sergileye sergileye bitiremediniz.

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Haber YorumlarıCan Reno:

iç çamaşırı değil o mayo admin

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