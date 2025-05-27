Sahnede dansçılar ile öpüşen Jennifer Lopez büyük tepki çekti

Jennifer Lopez, Las Vegas'ta düzenlenen 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki performansıyla büyük tartışma yarattı. 55 yaşındaki ünlü sanatçı, gecenin sunuculuğunu yaparken sahne performansı sırasında hem erkek hem de kadın dansçılarla öpüştü ve bu görüntüler canlı yayında milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Ben Affleck'ten boşandıktan sonra bekar olan Lopez, Fontainebleau otelinde düzenlenen etkinlikte 6 dakikalık bir performans sergiledi. Taylor Swift gibi büyük isimlerin katılmadığı gecede Lopez, Billie Eilish, Sabrina Carpenter ve Beyoncé'nin hit şarkılarını seslendirerek etkinliğe renk katmaya çalıştı.

Ancak performans sırasındaki öpüşme sahneleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İzleyiciler bu davranışı "iğrenç" ve "çaresiz" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı "Jennifer Lopez aklını kaçırmış" derken, bir başkası "Neden herkesi öpüyor?" diye sordu. Bazıları ise bunun eski eşi Ben Affleck'i kıskandırmak için yapılan "umutsuz bir girişim" olduğunu iddia etti.

Lopez'in 4 ay önce sonlanan 2 yıllık evliliğinin ardından bu tür davranışlar sergilemesi eleştirilerin odağında yer aldı. Özellikle kadın dansçıyla öpüşme sahnesi "çok ileri gitti" yorumları aldı.

Gecenin ödül sahipleri arasında Yılın Sanatçısı ödülünü kazanan 23 yaşındaki Billie Eilish yer aldı. Avrupa turnesinde olan Eilish, video mesajla "Bu çok çılgın, keşke orada olabilseydim" dedi. Yılın Yeni Sanatçısı ödülünü Gracie Abrams, En İyi Kadın R&B Sanatçısı ödülünü ise SZA kazandı.

Lopez, 2015'ten sonra ikinci kez AMA sunuculuğunu üstlenmişti. Altın sarısı saçları ve gösterişli kıyafetleriyle dikkat çeken sanatçının performansı, müzikal yeteneklerinden çok tartışmalı sahneleriyle konuşuldu.