Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı

Oryantallik yapmak için konuştuğu menajer tarafından dolandırıldığını iddia eden İbadet isimli kadın, hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına çıkarak yardım istedi. Canlı yayında öfkeden deliye dönen İbadet'in avazı çıktığı kadar bağırdığı anlar, Şahan Gökbakar'ın yıllar önce yayınladığı "Dikkat Şahan Çıkabilir" komedi programındaki unutulmaz karakterine benzetildi.

CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÜ

Kendisine iş bulması için görüşmeye başladığı menajer Hasan Bey tarafından 15 bin TL dolandırıldığını ileri süren İbadet, canlı yayında yardım istedi. Önceki gün yayınlanan bölümde Hasan Bey ile yüzleşen İbadet, "18 yıllık evliliğimi bitirdin" cümlesini duyunca sinir krizi geçirdi. Canlı yayında avazı çıktığı kadar bağıran İbadet, "Bana yuva yıkan kadın muamelesi yapma. Ben seni iş için aradım. İftira atıp da alttan üstte geçmeye çalışma" dedi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan İbadet, sakinleşmesi için stüdyodan çıkarıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TİPLEMESİNE BENZETİLDİ

İbadet'in canlı yayındaki halleri ise Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisi sinemaya uyarlanmadan önce "Dikkat Şahan Çıkabilir" adlı komedi programındaki 'Dişi Yakarış' skecindeki Nevriye Budak tiplemesine benzetildi.