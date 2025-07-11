Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
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Marmaris'te yalnızca deniz yoluyla ulaşılan koyda lüks villa satın alan Şahan Gökbakar'ın izinsiz iskele yaptırdığı ortaya çıktı. Tepkiler üzerine başlatılan incelemede iskelenin kaçak olduğu belirlendi ve mahkeme kararıyla yıkıldı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, uzun süredir Marmaris'teki lüks villasıyla gündemdeydi. Gökbakar'ın, Marmaris'in gözde turistik noktalarından Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında yer alan Delikyol mevkisinde, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen bir koyda Ankara'daki bir profesörden 2021 senesinde yaklaşık 10 milyon TL'ye dubleks bir villa satın aldığı biliniyordu.

Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Ancak komedyenin bu koyda yaptığı bazı düzenlemeler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

İddiaya göre, Gökbakar villanın önündeki sahil şeridine izinsiz bir iskele yaptırdı, "Özel Mülktür, Girilmez" yazılı bir tabela astı ve bölgeye deniz kumu döktürerek, zodyak bot aracılığıyla tonoz bıraktırdı.

Söz konusu müdahaleler üzerine gelen şikâyetler doğrultusunda, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme başlattı. Gazete Magazin'in haberine göre, inceleme sonucunda, Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde olan bölgede inşa edilen iskelenin kaçak olduğu belirlendi.

Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Açılan dava sonunda, Gökbakar'ın yaptırdığı iskelenin yıkılmasına mahkeme tarafından onay verildi. Böylece, "özel mülktür" tabelasıyla girişin engellendiği iskele, hukuki süreç sonucunda yıkıldı.

Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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