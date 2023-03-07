Şahan Gökbakar, 6'lı Masa için özel video hazırladı: Gidecek yerin mi var?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirlemek için daha önce rest çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımıyla toplandı. Toplantı sonrası cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterilmesinin ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 6'lı Masa için özel bir video hazırlayan komedyen "Gidecek yerin mi var. Son 3 günlük saçmalığı klip yaptım buyurun" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 6'lı Masa'ya geri döndü. Dün 6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. Açıklamanın ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GİDECEK YERİN Mİ VAR?"

6'lı Masa için özel video hazırladığını söyleyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gidecek yerin mi var. Son 3 günlük saçmalığı klip yaptım buyurun" dedi. Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce görüntülenme aldı.

"CURCUNA BİTTİYSE DEPREM GÜNDEMİNE DÖNELİM"

Şahan Gökbakar, öte yandan Twitter hesabından da paylaşım yaparak deprem gündemine geri dönülmesi gerektiğini ve depremzedeler için yapılan yardımların devam edilmesi gerektiğini söyledi. Gökbakar yaptığı paylaşımda "Evet hadi bakalım. Bu curcuna bittiyse, ülkemizin gerçek gündemine deprem ve depremzedelere geri dönelim. Acilen yaraları sarılması gereken yüzbinlerce insan var" dedi.

"DEPREMZEDELERİN HER ŞEYİ GİTTİ BİR DE PARA MI ÖDEYECEKLER?"

Depremzedelere verilecek evlerden ödeme alınmasına da tepki gösteren Şahan Gökbakar, "Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacak. Bu konu bence en önemli konu... Bu insanların her şeyleri gitti bir de taksit mi ödeyecekler?" ifadelerini kullandı.