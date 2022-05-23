Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı - Haberler

Başarılı yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Billur Kalkavan ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Kalkavan'ın saçlarını kazıtması ve yorgun görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Kalkavan ile fotoğrafını yayınlayan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" dedi. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. 59 yaşındaki Kalkavan akciğer kanserine yakalandığı ve özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü ismin bu süreçteki en büyük yardımcısı ile yıllardır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı.

İşte Billur Kalkavan'ın son hali: