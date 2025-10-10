Sabri ve Yağmur Sarıoğlu ihanet iddialarını geride bıraktı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz yaz aylarında özel hayatıyla gündeme gelmişti. İddialara göre Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla gizli bir ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki, Sarıoğlu'nun çalıştırdığı takımın kamp dönemlerinde ve farklı otellerde sürdü.

İkilinin buluşmaları, bir otel çalışanının Yağmur Sarıoğlu'na bilgi vermesiyle ortaya çıktı. Skandal, genç kadının hamile olduğunu öne sürmesiyle daha da büyüdü. Kadın, ünlü futbolcunun baskısıyla kürtaj yaptığını iddia ederken, Sabri Sarıoğlu bu iddiaları reddetti.

Savcılık ifadesinde "Karşılıklı gönül ilişkisi yaşadık" sözleriyle ilişkiyi kısmen kabul eden Sarıoğlu, "Hamileliği sonlandırma kararı tamamen kendisine aitti, ben saygı duydum" demişti. Olay sonrası çiftin evliliği ciddi bir krize girmişti.

BOŞANMA KARARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Sabri ve Yağmur Sarıoğlu'nun geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmalı boşanma sürecine girdiği iddia edilmişti. Üç çocukları bulunan çiftin, aile içi dengeyi korumak için boşanma kararını ertelediği ancak Yağmur Sarıoğlu'nun kararlılığıyla süreci başlatma noktasına geldiği öne sürülmüştü. İhanet iddialarının ardından Yağmur Sarıoğlu'nun bir anlık öfkeyle boşanma kararı aldığı, ancak zamanla öfkesinin dinmesiyle evliliklerine bir şans daha verdiği öğrenildi. Ünlü çiftin yakın çevresi, "Olayların sıcaklığı geçince birbirlerini affettiler ve ilişkilerini onarmaya karar verdiler" ifadelerini kullanılmıştı.

ABD TATİLİNE ÇIKTILAR

Tüm bu gelişmelerin uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan Yağmur Sarıoğlu, kapalı tuttuğu Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi. Yağmur Sarıoğlu, eşi Sabri Sarıoğlu ile ABD tatilinden yeni kareler paylaşarak dikkat çekti. Paylaşımlarda çiftin birlikte vakit geçirdiği ve oldukça mutlu göründüğü dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımlar sonrası, "Evlilik krizi aşıldı!" yorumları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.