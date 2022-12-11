Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan 7. filmi dün yayınlandı. Şahan Gökbakar'ın günler öncesinden "Bir başkadır bu memleket gardaş. Her köşesi cennettir. Biz burada olduğumuz sürece de, kimseler dokunamaz Allah'ın izniyle. Recep İvedik / Bir Halk Kahramanı" notuyla duyurduğu film sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Diğer 6 filmden farklı konuları ele alan ve toplumsal bazı konulara değinen Şahan Gökbakar'ı alkışlayan da var eleştiren de. İşte filmle ilgili yapılan yorumlar;