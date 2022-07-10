Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Instagram paylaşımı her şeyi ele verdi

Son dönemde adı birçok güzel isimle anılana Kaan Yıldırım şimdi de gönlünü Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin aşkını ise Instagram paylaşımındaki detay ele verdi.

GÖZLÜK VE BİLEKLİK AŞKI İFŞA ETTİ

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarları dedikoduları alevlendirdi. Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü göze çarpıyor.