Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Instagram paylaşımı her şeyi ele verdi - Haberler

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Instagram paylaşımı her şeyi ele verdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım şimdilerde ise gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırdı. Sürpriz aşkı ise Instagram paylaşımındaki detay ele verdi.

Son dönemde adı birçok güzel isimle anılana Kaan Yıldırım şimdi de gönlünü Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin aşkını ise Instagram paylaşımındaki detay ele verdi.

GÖZLÜK VE BİLEKLİK AŞKI İFŞA ETTİ

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarları dedikoduları alevlendirdi. Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü göze çarpıyor.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Instagram paylaşımında aşkları ifşa oldu

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Instagram paylaşımında aşkları ifşa oldu

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Instagram paylaşımında aşkları ifşa oldu

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Instagram paylaşımında aşkları ifşa oldu

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Instagram paylaşımında aşkları ifşa oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kaan Yıldırım Pınar Deniz Magazin Haberler

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