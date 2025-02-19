Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

Bir lideri küplere bindiren fotoğraf: O masada biz olmalıydık

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi Ayhan Toğuş hayatını kaybetti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle vefat eden dedesinin acı haberini alan Dinçöz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ağlayarak duygularını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü şarkıcı, dedesi Ayhan Toğuş'un vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi Ayhan Toğuş, böbrek rahatsızlığına bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Dedesinin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan babam sensizlik çok zor, telefon numarana sürekli 'Arayım' diye bakıyorum. İçimi yaktın. Babam olmadı bu, seni çok seviyorum. Torunun hep güçlü olacak. Sana söz. Bana bebekliğimden beri bana baktığın için sana kurban olurum. Hakkını helal et. Biliyorum, hep birlikte buluşacağız"

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Apar topar İzmir'e uçan ünlü şarkıcı, uçaktan bir paylaşım daha yaptı. Dinçöz, ağlayarak "Herkese teşekkür ederim. Uçağa bindim, ailemle beraber İzmir'de olacağız. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.