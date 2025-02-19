Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü şarkıcı, dedesi Ayhan Toğuş'un vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün dedesi Ayhan Toğuş, böbrek rahatsızlığına bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Dedesinin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan babam sensizlik çok zor, telefon numarana sürekli 'Arayım' diye bakıyorum. İçimi yaktın. Babam olmadı bu, seni çok seviyorum. Torunun hep güçlü olacak. Sana söz. Bana bebekliğimden beri bana baktığın için sana kurban olurum. Hakkını helal et. Biliyorum, hep birlikte buluşacağız"

Apar topar İzmir'e uçan ünlü şarkıcı, uçaktan bir paylaşım daha yaptı. Dinçöz, ağlayarak "Herkese teşekkür ederim. Uçağa bindim, ailemle beraber İzmir'de olacağız. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.