Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizisi Sonrası Ziyaretçi Patlaması Yaşandı

Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlanan, başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de Netflix'de yayına girmişti.

3 Mart'ta ilk sezonuyla ekrana gelen Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın toplam izlenme sayısı şimdiden 25 milyon saati (25,470,000) geçti.

Gazeteci Arif Hür, Netflix'de büyük ilgi gören ' Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizinin Pera bölgesine getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel hareketliliği kaleme aldı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Genç bir gazeteci olan Esra'nın, İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alan ve 1919 İstanbul'unu seyircilerle buluşturan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' şu sıralar en çok izlenen ve konuşulan yerli diziler arasında yer alıyor. Dizinin çekimlerine ev sahipliği yapan Pera Palace Hotel ise şu sıralar tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor.

"HAZAL KAYA'YI GÖRÜRÜM UMUDUYLA OTEL'E AKIN ETTİLER"

Pera Palace Hotel, dizinin yayına girdiği 3 Mart 2022 tarihinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Günün her saatinde kapıda metrelerce kuyruk var. Diziyle birlikte gündeme gelen tarihi oteli günde ortalama 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bilgisine ulaştım. Gelenlerin bir kısmının da, 'Belki Hazal Kaya'yı görürüm' umuduğunu taşıdığını gözlemledim.

"GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ 3 İLA 25 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Pera Palace Hotel'e yapılan konaklama rezervasyonları da son 1 ay içerisinde yaklaşık %70 oranında artmış. Gecelik konaklama ücreti seçilen odaya göre 3 bin ila 25 bin TL arasında değişen otelde şu sıralar kalmak imkansız.

Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı diziyi çekildiği yerde izlemek isteyenler ve kısa süreli de olsa zamanda yolculuk yapmak isteyenler gözünü kırpmadan bu parayı veriyorlar.

Otelin en gözde odaları rezerve edildiğinden, gelmek isteyen turistler nazik bir dille geri çevriliyor ve ileri bir tarihe rezervasyon yapmaları isteniyor. Otelde konaklayan misafirlerin büyük bir bölümünün yabancı uyruklu olduğunu da belirtmek isterim.

Pera Palace Hotel, İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün, ilk akar sıcak suyun bulunduğu bina, Mustafa Kemal Atatürk ve Agatha Christie gibi şahsiyetlerin konakladığı bir yer olması münasebetiyle önem taşıyordu. 3 Mart 2022'den sonra 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı diziyi izleyen vatandaşlarında radarına girmiş oldu.

1892'den beri İstanbul'un kalbinde bulunan bu otelin geniş çevreler tarafından yeni keşfedilmiş olması ise şaşırtıcı gerçekten..."

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NE?

Dizi, genç bir gazeteci olan Esra'nın İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder.

Böylece, geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır.

Fakat, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

PERA PALAS'TA GECE YARISI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Netflix'in iddialı dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, yazar Charles King'in 'Midnight at the Pera Palace' adlı ödüllü kitabından uyarlandı.

PERA PALACE HOTEL'İN TARİHİ

Pera Palas Oteli'nin tarihi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Avrupa'nın efsane tren hattı Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartlı bir otel yoktu. Bu boşluk Pera Palas ile giderildi.

1892 yılında çalışmalara başlanan otel, 1895 yılında açılış balosu ile resmen hizmete girdi. Pera Palas Oteli, Haliç'in muhteşem manzarasını gören, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle 'küçük Avrupa' olarak biliniyordu.

Pera Palace Hotel'in Ünlü Konukları

Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, Kral VIII. Edward, Kraliçe II. Elizabeth, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph, Şah Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, General Franz von Papen, Zsa Zsa Gabor, Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Alfred Hitchcock, Pierre Loti, Jacqueline Kennedy, Ernest Hemingway, Ninette de Valois, Mata Hari, Cicero ve Mikis Theodorakis Pera Palace Hotel'de konaklayan misafirler arasında yer aldı.

Pera Palace Hotel'in en ünlü konuklarından biri de dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie oldu. Sık sık İstanbul'u ziyaret eden yazar, bu ziyaretleri sırasında Pera Palace Hotel'de konakladı. Ayrıca ünlü Doğu Ekspresi'nde Cinayet romanını da bu ziyaretleri sırasında Pera Palace Hotel'deki odasında kaleme aldığı rivayet edilmektedir ve sırrı henüz çözülememiş olan kayıp 11 gününde de İstanbul'da, Pera Palace Hotel'de olduğu düşünülmektedir.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, Elif Usman'ın senaryosunu kaleme aldığı, Emre Şahin ve Nisan Dağ'ın yönetmenliğini yaptığı Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncu kadrosunda; Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer, Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri, Hakan Dinçkol, Yasemin Szawlowski (Sonia), James Chalmers (George), Ahmet Varlı, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Ergun Metin, Clare Louise Frost (Agatha Christie), Jordan J Gallagher (Lover) gibi isimler yer alıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin büyük bir bölümü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekildi. Sekapark'ta 300 bin metrekare açık alana ve 55 bin metrekare kapalı alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayından Beyoğlu'nun meşhur mekanlarına kadar 1920'lerin her detayına yer verildi. Dizinin bazı bölümleri ise Pera Palas Oteli'nde çekildi.