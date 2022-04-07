Paylaşımları kafa karıştırdı! Miami'de tatil yapan Danla Bilic ve Reynmen aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz sene artan kurlardan dolayı yaptığı paylaşımda İnfluencer'lara gönderme yapan Reynmen, Danla Bilic ile sosyal medya üzerinden atışmıştı. Tartışmalarıyla çok konuşulan ikili, bu sefer de aynı yerde tatil yapıyor.

AYNI YERDEN PAYLAŞIM YAPTILAR

Bir süredir Miami'de olan Danla Bilic, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Reynmen'in de aynı yerde paylaşım yapması akıllara aşk iddiasını getirdi.

REYNMEN'İN GÖZLÜĞÜNÜ MÜ TAKTI?

Öte yandan Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Danla Bilic'i de ekledi. İkili, haklarındaki aşk iddiasına sessiz kalırken Danla Bilici gözlüklü bir pozunu paylaştı. Bilic'in paylaşımındaki gözlüğün Reynmen'e ait olduğu ileri sürüldü.