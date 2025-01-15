Partnerinin kucağına oturdu: İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor

İngiliz reality şovu Aşk Adası'nda Türk yarışmacı Ekin Su, beklenmedik bir hamle yaparak Kaz'ın partneri Curtis'i kendine seçti. Programın son bölümünde partnerinin kucağına oturması, sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

Üç farklı adayla tanıştıktan sonra profesyonel dansçı Curtis'i tercih eden Ekin Su, bu kararıyla herkesi şaşırttı. İkili arasında hızla gelişen yakınlaşma, öpüşme sahnesiyle doruğa ulaştı. Ancak izleyiciler, Ekin Su'nun bu seçiminin ardında ilginç bir neden olduğunu düşünüyor.

Programın hayranları, Ekin Su'nun Curtis'i seçmesinin asıl sebebinin her sabah kahve servisi almak olduğunu iddia ediyor. Çünkü Curtis, daha önceki bölümlerde eski partneri Kaz'a düzenli olarak kahve yapmasıyla dikkat çekmişti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda " Ekin Su, program boyunca sabah kahvelerini garantiye aldı", "Kahve için partner mi değiştirilir?" gibi esprili mesajlar paylaşıldı.

28 yaşındaki Curtis'in geçmişi de dikkat çekiyor. Daha önce programda Amy Hart ile ilişki yaşayan Curtis, sonrasında Maura Higgins ile dokuz aylık bir birliktelik sürdürmüştü. Ancak aldatma iddiaları yüzünden 2020'nin başında ayrılmışlardı.

Aşk Adası'nın yeni bölümlerinde Ekin Su ve Curtis arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.