Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün - Haberler

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Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Bir dönem Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, Paris Haute Couture Moda Haftası sokakta lateks büstiyerle görüntülendi.Kırmızı büstiyerin göğüs kısmı ise bir hayli ilginç.

Bir dönem dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Kanye West ile ilişkisi sırasında iddialı kıyafetlerle kameralar karşısına geçen Fox, magazin manşetlerini süsleyerek ünlendi.

Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Bir de göğüs kısmını görün

Paris Haute Couture Moda Haftası için Fransa'ya giden Julia Fox, kot pantolon ve kırmızı lateks büstiyerle objektiflere yakalandı.

Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün

Oldukça dar olan lateks büstiyerin göğüs kısmı ise görenleri deyim yerindeyse şaşı etti. İddialı kıyafetiyle yine adından söz ettiren Fox, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.

Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün

Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kanye West Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

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