Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için Coachella müzik festivali VIP alanından çıkarıldı

Paris Hilton, Coachella Müzik festivali VIP alanından Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce için yer açmak amacıyla alandan çıkarıldı. Hilton ile beraber bir kaç A sınıfı misafir de alandan çıkarıldı..

43 yaşındaki otel varisi Paris, eşi Carter Reum ve arkadaşlarıyla sahne yanındaki bir VIP platformunda parti yaparken görüldü. Grup, Anderson .Paak'ın seti sırasında, Real Housewives'tan Kyle Richards ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez gibi yıldızlarla birlikte, korkuluklarla çevrili bir balkonda dans etti.

Bazı insanlar saat 2'den önce platformu terk etti ancak Paris ve arkadaşları hâlâ eğlenirken, The Sun'a göre, güvenlik geldi ve "Taylor ve erkek arkadaşı Travis" geleceği için herkesi VIP alanından çıkardı. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Aniden yaklaşık 20 kişi platformun sonuna doğru yönlendirildi ve büyük bir geliş için yer açılmış gibi görünüyordu. Hepsi merdivenlerden inip karanlık bir VIP bar alanına girdiler ve beşten fazla güvenlik görevlisi masaları hazırlayıp pozisyonlarını aldı. Umursamadıkları görünüyordu ve bir başkasının geleceğini bildiklerinden, zamanlarının sınırlı olduğunun farkındaydılar."

Travis, güvenlik tarafından korunarak ilk ortaya çıkan kişi oldu, ardından Taylor ve arkadaşı Ice Spice platforma geldi. Çift, James Kennedy'nin DJ seti sırasında "içki içerken, gülerken ve öpüşürken" görüldü.

Taylor festivali arkadaşlarıyla birlikte ziyaret etti ve sevgilisinin setine katıldı, Rihanna sürpriz bir performans sergiledi.