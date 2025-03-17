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Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

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2 seneden fazladır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 seneden fazladır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

"TABURCU OLACAĞIM İNŞALLAH" DEMİŞTİ

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.

Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

AYLARCA MÜCADELE ETTİ

İlker Sünneli ile nikah masasına oturduktan sonra Avustralya'ya taşınma kararı alan Tanyeli, geçtiğimiz sene mide ameliyatı için Türkiye'ye dönüş yapmıştı. Tanyeli, kısa süre içerisinde de eski formuna kavuşmuştu. Ünlü oryantale, peş peşe yaşadığı sağlık sorunları ardından yapılan tetkiklerde pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

KÖTÜ HABERİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

Tanyeli, kötü haberi, "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın yardımıyla yeneceğime inanıyorum" sözleriyle duyurmuştu. Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Tanyeli, süreç boyunca doktorlarının önerdiği tüm yöntemleri denemişti.

Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

"AŞIYA UYGUN DEĞİLİM"

Ekim 2023'te büyük bir umutla Küba'ya giden Tanyeli, kısa süre sonra aşı için uygun olmadığını açıklamıştı: "Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim. estek tedavi var, takviye ilaçlar da... İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım. Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olacak. Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..."

Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan sanatçı, bu alanda kendini geliştirerek oryantal sanatına adım attı. 1980'li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil etti. Sanat hayatı boyunca birçok farklı projede yer alan Tanyeli, yalnızca sahne performanslarıyla değil, oryantal dans eğitmenliği yaparak da dikkat çekti. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmak adına çalışmalar yürüttü.

Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEce Kayabasi:

Mekanı cennet olsun acılar çekti günahları af olsun inşallah

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

mekanı cennet olsun ??

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Alah rahmet eylesin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Ißıklar içinde uyusun toprak incitmesin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yaptığı iş ameli hiç kimseyi ilgilendirmez... iyi bir insan olduğunu düşünüyorum mekanı cennet olsun inşallah

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

ölüm mutlak gelecek. hepimize..

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Haber Yorumlarıhlm-dgrmnc:

sevenlerinin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum.

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Haber Yorumlarıtycoon:

rahmet okuyanları beğenmeyecek insansı varlıklar çıkar şimdi

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Haber Yorumlarıyildirim044:

Allah ameline göre muamele etsin inşallah

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