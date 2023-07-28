Özkan Uğur'un ölümünün ardından Fuat Güner'den yürek sızlatan paylaşım: Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim

MFÖ üyesi Fuat Güner, ölümüyle yıkıldığı dostu Özkan Uğur için günler sonra paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fuat Güner, eski fotoğrafları paylaşarak "Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim" dedi.

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. MFÖ üyesi Fuat Güner, dostu Özkan Uğur'un ölümünden günler sonra yürek sızlatan paylaşım yaptı. Güner "Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim" dedi.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Yıllardır beraber sahne aldıkları grup arkadaşının ölümüyle kahrolan MFÖ üyelerinden Fuat Güner, Instagram hesabından Özkan Uğur için duygularını dile getirdi.

"SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ"

Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner'in eski fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda Güner şu ifadeleri yazdı: 17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak. Üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan'ım. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."