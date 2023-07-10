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Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu

Magazin Haberleri

MÜZİSYEN ve oyuncu Özkan Uğur'un lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni programı açıklandı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

MÜZİSYEN ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor.

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı. Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.

Akm'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Karacaahmet Özkan Uğur AKM Magazin Haberler

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