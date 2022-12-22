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Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

Magazin Haberleri

Doğal olmayı sevdiği için beyazlayan saçlarını hiç boyatmaya oyuncu Özge Özpirinçci kural bozdu. Oyuncu, uzun yılların ardından saçlarının önünü koyu renge boyattı.

Melekler Korusun, Al Yazmalım, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son ve Yakamoz S-245 gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

YENİ İMAJI SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermediği için kaşlarını aldırmayan ve beyazlayan saçlarını boyatmayan başarılı oyuncu, kural bozdu. Özpirinçci, iyice beyazlayan saçlarının önünü koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali ise kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım koyu renk saçı oyuncuya çok yakıştırırken bir kısım da doğallığını bozduğu için tepki gösterdi.

İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı...

Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Özge Özpirinçci Magazin Haberler

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