Özel Haber / "Yaralı Kalbim"… MURAT GÖĞEBAKAN'IN FİLMİNE BÜYÜK TEPKİ!

Hayatını konu alan filmin gerçekle ilgisi olmadığını söyleyen yakın çalışma arkadaşları, galaya davet edilmemelerine de tepki gösterdi.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan "Murat Göğebakan: "Yaralı Kalbim" filmi vizyona girmesinin ardından yakın çalışma arkadaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Rahmetli sanatçının uzun yıllar menajerliğini yapan Servet Şan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filmin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Şan, "Filmi izleyince şok oldum. Ben yüzlerce konserini yaptım. Keşke bizim fikrimizi de alsalardı gerçek Murat'ı anlatırdık. Murat ihanet eden, bunun karşısında da zavallı olarak ölüme terk edilen bir adam olarak gösterilmeye çalışılmış. Bunu özellikle öz oğlu Bülent'in bu şekli ile aktarması ve izin vermesi çok acı. İnsanların izledikleri Murat asla gerçek Murat değil." dedi.

Şan, galaya davet edilmemelerine de tepki gösterdi. Şan, "Ben ve Murat'ın yakın birçok dostu galaya bile davet edilmedi. Bu bize yapılmış büyük bir ayıp. Kaldı ki davete icabet etsek ve filmi izlesek tepki gösterip galayı terk edebilirdik." ifadelerini kullandı.

Şan'ın yanı sıra, sanatçının çalışma arkadaşları ve dostları Zeliha Sunal(1), Sibel Taş(2) ve İbrahim Ünlü (3) de filmin senaryosuna tepki gösterdi.

Sibel Taş, "Ben Göğebakan ailesinin 12 yıllık çalışanı ve karakutusuydum. Eğer filme ve yaşananlara yorum yaparsam yer yerinden oynar. Hiçbir şey filmde gözüktüğü gibi değil." dedi.

Sibel Taş, aynı zamanda Murat Göğebakan'ın rahmetli eşi Sema Göğebakan'ın da yakın arkadaşıydı...

Servet Şan'ın açıklamaları şu şekilde:

AYIP ETTİLER!...

#Muratgöğebakan ı iyi tanırım. 100 ü aşkın konser yaptık beraber. Düğünümde nikah şahidimdi. Yani diyeceğim o ki birbirimizin evinden çıkmazdık. Beraber binlerce km yol yaptık. Güldük ağladık.

Filminin çekileceğini öğrendiğimde çok heyecanlandım ve hemen kardeşi @ferhatgogebakan ı aradım. Abicim bu adam neler yaşadı, ne yaptı ne etti bize soracaklarmı dedim. Hayır abi bana bile sormadılar, oğlu karar verdi oğlu çektirdi dedi. Hemen oğlu @bulentgogebakan ı aradım. Abi film çekildi bitti bile kusura bakma düşünemedik dedi.

İyi ama @muratgogebakanfilm ın hayatı olumsuz aşk karelerinden ibaret değil ki. Filme konu olacak bin tane konumuz var bizim. Onları da tek tek yazarım. Mesela menzil i ziyarete gidip nasıl döndüğümüzü, özel yaptırdığı turne otobüsünde neler yaptığımızı, askerlik yapamadığı için bir asker koğuşunda askerlerle sohbet edip onlarla aynı koğuşta yattığını vs. vs.

Ayrıca biz murat ile binlerce gün gece gündüz beraberken oğlunu yanında on kez bile görmemişken ve oğlu henüz çocuk yaştayken bu kadar bilginin aktarılması sanırım yaşanmışlıklar değil hayal ürünü. Bu durumda filmde yaşanmışlıklara benzeyen bir hayal ürününden yola çıkarak sadece gişe yapacak, para kazandıracak ticari yapıttan öte değil.

Filmin galasına davet edilmediğim gibi murat ın hayatına dokunmuş kaç kişi davet edildi onu da merak ediyorum. Murat hatır gönül bilen adamdı. Bana yaptığı önemli bir hatadan dolayı birkaç yıl görüşmedik kendisi ile. Sonra kendisi beni aradı, ofisime gelip koca bir gün boyunca gönlümü alıp sohbet etti. Sarılıp ağlaştığımızda çok olmuştur bizim. Ama beni bırakın bir kenara kaç dostu vardı acaba davet edilen. Babanın kemikleri sızladı Bülent.

Bu arada senaryo ve vefasızlık dışında filmde oynayan arkadaşlar çok başarılı. Yönetmeni de tebrik etmek gerek. Ama Murat ın hayatına dokunduğu ve dokunan bir çok kişinin gönlünü yaraladınız. @handesoral @buraksevinc_ @tuvanaturkay #muratgöğebakan #muratgöğebakanfilm #kabimyaralı #gonlumyaralı

(1) Zeliha Sunal Murat'ın İstanbul a geldiği zamanlardan ölümü gerçekleştiği güne dek yanında olan sanatçı arkadaşı. Aynı zamanda eşi rahmetli Nazmi Sunal'da yıllarca Murat Göğebakan'ın müzisyeni idi

(2)Sibel Taş 12 yıl süre ile Murat Göğebakan'ın şirketinde idari işler sorumlusuydu.

(3) İbrahim Ünlü Ailenin karakutusu…. Tüm konserlerde Murat Göğebakan'ın yanında olan, ofice-boy'luğu, korumalığını ve rodyliğini yapan ve sanatçının bir çok anlamda desteklediği "kardeşim" dediği bir çalışanıydı.