Üye Girişi
Haberler

Özel Haber / "Yaralı Kalbim"… MURAT GÖĞEBAKAN'IN FİLMİNE BÜYÜK TEPKİ!

Son Güncelleme:
Abone Ol

Murat Göğebakan’ın anısına çekilen ve “Yaralı Kalbim” adlı film, yakın çalışma arkadaşları tarafından gerçeklerin tamamen çarpıtıldığı ve hiçbirinin galaya davet edilmemeleri gerekçesiyle tepkiyle karşılandı…

Hayatını konu alan filmin gerçekle ilgisi olmadığını söyleyen yakın çalışma arkadaşları, galaya davet edilmemelerine de tepki gösterdi.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan "Murat Göğebakan: "Yaralı Kalbim" filmi vizyona girmesinin ardından yakın çalışma arkadaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Rahmetli sanatçının uzun yıllar menajerliğini yapan Servet Şan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filmin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Şan, "Filmi izleyince şok oldum. Ben yüzlerce konserini yaptım. Keşke bizim fikrimizi de alsalardı gerçek Murat'ı anlatırdık. Murat ihanet eden, bunun karşısında da zavallı olarak ölüme terk edilen bir adam olarak gösterilmeye çalışılmış. Bunu özellikle öz oğlu Bülent'in bu şekli ile aktarması ve izin vermesi çok acı. İnsanların izledikleri Murat asla gerçek Murat değil." dedi.

Şan, galaya davet edilmemelerine de tepki gösterdi. Şan, "Ben ve Murat'ın yakın birçok dostu galaya bile davet edilmedi. Bu bize yapılmış büyük bir ayıp. Kaldı ki davete icabet etsek ve filmi izlesek tepki gösterip galayı terk edebilirdik." ifadelerini kullandı.

Şan'ın yanı sıra, sanatçının çalışma arkadaşları ve dostları Zeliha Sunal(1), Sibel Taş(2) ve İbrahim Ünlü (3) de filmin senaryosuna tepki gösterdi.

Sibel Taş, "Ben Göğebakan ailesinin 12 yıllık çalışanı ve karakutusuydum. Eğer filme ve yaşananlara yorum yaparsam yer yerinden oynar. Hiçbir şey filmde gözüktüğü gibi değil." dedi.

muratgogebakan-semagogebakan-sibeltas.jpg

Sibel Taş, aynı zamanda Murat Göğebakan'ın rahmetli eşi Sema Göğebakan'ın da yakın arkadaşıydı...

semagogebakan-sibeltas.jpg

Servet Şan'ın açıklamaları şu şekilde:

AYIP ETTİLER!...

#Muratgöğebakan ı iyi tanırım. 100 ü aşkın konser yaptık beraber. Düğünümde nikah şahidimdi. Yani diyeceğim o ki birbirimizin evinden çıkmazdık. Beraber binlerce km yol yaptık. Güldük ağladık.

Filminin çekileceğini öğrendiğimde çok heyecanlandım ve hemen kardeşi @ferhatgogebakan ı aradım. Abicim bu adam neler yaşadı, ne yaptı ne etti bize soracaklarmı dedim. Hayır abi bana bile sormadılar, oğlu karar verdi oğlu çektirdi dedi. Hemen oğlu @bulentgogebakan ı aradım. Abi film çekildi bitti bile kusura bakma düşünemedik dedi.

İyi ama @muratgogebakanfilm ın hayatı olumsuz aşk karelerinden ibaret değil ki. Filme konu olacak bin tane konumuz var bizim. Onları da tek tek yazarım. Mesela menzil i ziyarete gidip nasıl döndüğümüzü, özel yaptırdığı turne otobüsünde neler yaptığımızı, askerlik yapamadığı için bir asker koğuşunda askerlerle sohbet edip onlarla aynı koğuşta yattığını vs. vs.

Ayrıca biz murat ile binlerce gün gece gündüz beraberken oğlunu yanında on kez bile görmemişken ve oğlu henüz çocuk yaştayken bu kadar bilginin aktarılması sanırım yaşanmışlıklar değil hayal ürünü. Bu durumda filmde yaşanmışlıklara benzeyen bir hayal ürününden yola çıkarak sadece gişe yapacak, para kazandıracak ticari yapıttan öte değil.

Filmin galasına davet edilmediğim gibi murat ın hayatına dokunmuş kaç kişi davet edildi onu da merak ediyorum. Murat hatır gönül bilen adamdı. Bana yaptığı önemli bir hatadan dolayı birkaç yıl görüşmedik kendisi ile. Sonra kendisi beni aradı, ofisime gelip koca bir gün boyunca gönlümü alıp sohbet etti. Sarılıp ağlaştığımızda çok olmuştur bizim. Ama beni bırakın bir kenara kaç dostu vardı acaba davet edilen. Babanın kemikleri sızladı Bülent.

Bu arada senaryo ve vefasızlık dışında filmde oynayan arkadaşlar çok başarılı. Yönetmeni de tebrik etmek gerek. Ama Murat ın hayatına dokunduğu ve dokunan bir çok kişinin gönlünü yaraladınız. @handesoral @buraksevinc_ @tuvanaturkay #muratgöğebakan #muratgöğebakanfilm #kabimyaralı #gonlumyaralı

(1) Zeliha Sunal Murat'ın İstanbul a geldiği zamanlardan ölümü gerçekleştiği güne dek yanında olan sanatçı arkadaşı. Aynı zamanda eşi rahmetli Nazmi Sunal'da yıllarca Murat Göğebakan'ın müzisyeni idi

(2)Sibel Taş 12 yıl süre ile Murat Göğebakan'ın şirketinde idari işler sorumlusuydu.

(3) İbrahim Ünlü Ailenin karakutusu…. Tüm konserlerde Murat Göğebakan'ın yanında olan, ofice-boy'luğu, korumalığını ve rodyliğini yapan ve sanatçının bir çok anlamda desteklediği "kardeşim" dediği bir çalışanıydı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Murat Göğebakan İbrahim Ünlü Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title