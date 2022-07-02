Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç ile yollarını ayırdı. Çiftin fikir uyuşmazlığı nedeniyle ayrıldığı öğrenildi

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Gizli Saklı dizisinde başrolü oynayan Sinem Ünsal, 4 yıldır Gibi dizisinin başrol oyuncularından Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten kötü haber geldi.

4 YILLIK AŞK BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 yıllık birlikte olan çift ayrılık karısı aldı. Ünsal ile Kılınç'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle bu kararı aldı. Ayrılık kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları aşk dolu pozları da silmedi.

İşte çiftin sosyal medya paylaştıkları aşk kareleri...

Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Kılıç Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title