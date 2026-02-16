Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

Kızılcık Şerbeti dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Sıla Türkoğlu, aradığı aşkı genç iş insanı Ata Ayyıldız'da buldu. İkilinin evlilik kararı aldığı ve düğünlerini Bodrum'da gerçekleştireceği öğrenildi.

Bodrum'da tanışan çift, yaz aylarında romantik bir beach düğünü yapmak istiyor. Evliliğe ilk adımlarını İtalya'da atan çiftin, Türkiye'deki düğün hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan çiftin, Caddebostan'da geniş ve ferah bir ev baktığı da iddialar arasında.



18 Nisan 1999'da İzmir'de doğan Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde aldığı ilk rolle adım attı.

2019 yılında Yemin dizisinde yardımcı oyuncu olarak Suna karakterini canlandıran Türkoğlu, 2020'de ekranlara gelen Emanet dizisinde başrol olarak Seher karakterini üstlendi. Diziyle 416. bölümde yollarını ayıran genç oyuncu, ayrıca internet dizisi Sadece Arkadaşız'da konuk oyuncu olarak da yer aldı.

Türkoğlu, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle seyirci karşısına çıktı.