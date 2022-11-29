Oyuncu Sibel Gökçe'den korkunç itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe, 8 yaşında babasının en yakın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etti. Çocukken yaşadıklarından dolayı cinsellikte sorunlar yaşadığını söyleyen Gökçe, "Sorunları çözmek için destek aldım" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe oldu. Babasının en yakın arkadaşı tarafından 8 yaşındayken yaşadığı cinsel istismarı anlatan Gökçe, sokaklarda yaşadıklarından ve cinsellikle ilgili sıkıntılarından da bahsetti.

"BABAM ÖLDÜKTEN SONRA KENDİMİ SOKAKLARA ATTIM"

Babasının, annesini ve onun yasak aşk yaşadığı adamı öldürdüğünü anlatan Sibel Gökçe, yaşadığı zor günlerden ve uğradığı cinsel istismardan bahsetti. Babasını vefatından sonra zor günler geçirdiğinden bahseden Gökçe, "Babamdan sonra aile içinde şiddet olayları yaşandı. O zaman Allah benim hayatımdan bunları aldıysa benim burada yaşayacak bir hayatım yok, benim başka bir hayatım olmalı demiştim. Sonra da kendimi sokaklara attım. 15 yaşından 18 yaşına kadar firariydim. 8 kere falan evden kaçıp geri döndürüldüm. 18 yaşından sonra kardeşlerimi de yanıma aldım. Kendimi sokağa atmam salaklık, ergenlik travması diyelim. Yaptıklarımı tasvip etmiyorum. Keşke konforlu bir aile hayatım olsaydı. Babam öldükten sonra benim için hiçbir şey kalmadı. Sadece canım ne istiyorsa onu yaşadım. Dansöz olmak istemiyordum ama mecburiyetten oldum" dedi.

"HEM KÖPEĞİMİN HEM DE KENDİ CANIMA KIYMAK İSTEDİM"

Kalaycıoğlu'nun "Hiç intihar etmeyi düşündün mü? sorusuna cevap veren Sibel Gökçe, sözlerine şöyle devam etti: "İntihar etmeyi düşündüm. Engelli bir köpeğim vardı. İntihar etmek ve gitmek istedim. Köpeğim ortada kalmasın diye ikimizin hayatını sonlandırmayı düşündüm. Sonra arkadaşımı kaybettim. Köpeğimi kaybetmek çok ağır geldi. Anne ve babamı sevemedim ama köpeğimi çok sevdim, onu unutamıyorum. Köpeğimin ölümü bana çok ağır geldi."

"8 YAŞINDAYKEN BABAMIN ARKADAŞI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİM"

Sokakta yaşadığı zor günleri de anlatan ünlü isim, "Sokakta çok şey yaşadım. Sokaklarda uyuduğum günler oldu. Elimdeki paraya harcadıktan sonra dans etmeyi bilmeden dansözlük yapmaya başladım. Bir kadınla tanıştım o beni bu mesleğe aldı. Onun ekibinde dans etmeye başladı. Çocukluğumdan beri çok cinsel istismara uğradım. 8 yaşındayken babamın yakın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradım. Bunu herkes yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"CİNSELLİKLE İLGİLİ SIKINTILARIM VAR"

Cinsellikle ilgili sorunlar yaşadığını belirten Gökçe, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşadıklarımdan dolayı cinsellikle ilgili bazı şeylerden nefret etmeye başladım. Cinsellikle alakalı sıkıntılarım var. Bu sorunu sorguladığımda altından 8 yaşında yaşadığım istismar çıkıyor. Dokunmak da bir istismardır. İlk sağlıklı cinsel ilişkimi 19 yaşında yaşadım. 20'li yaşların sonunda da bu konuyla ilgili destek aldım."