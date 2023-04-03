Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı

Oyuncu Sera Tokdemir, modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından Göz ile çektirdiği romantik fotoğrafları paylaşan Tokdemir, "Göklerden gelen bir karar tövbeni ve sözünü bozar. Bozdu" diyerek aşkını haykırdı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile dargın bir barışık ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve daha ismi sık sık tartışmalara dahil olan iş insanı Gökhan Göz ile oyuncu Sera Tokdemir aşk yaşamaya başladı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Özel hayatını bir süredir gizli yaşayan Sera Tokdemir, sevgilisiyle romantik bir gecesinden kareleri paylaşarak ilişkisini ilan etti. Gökhan Göz'ün kendisine aldığı çiçeklerle verdiği pozları paylaşan oyuncu, "Göklerden gelen bir karar tövbeni ve sözünü bozar. Bozdu" ifadeleri kullandı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları da yağdı.

Gökhan Göz de aynı fotoğrafları hesabından yayınlayarak "Bir ömrüm daha olsa seni daha erken bulmak için Roma'yı değil, dünyayı yakardım. Hoş geldin hayatıma" notunu yazdı.

İşte Sera Tokdemir ve Gökhan Göz'den ilk kareler...