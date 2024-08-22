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Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

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Yıllara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde İnci rolünü oynayan model ve oyuncu Sema Şimşek, Çeşme tatilinde denizde sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Oyuncunun sevgilisiyle arasındaki yaş farkından dolayı yapılan "Aynı evde yaşayıp aynı yatakta uyuyorsun ama evli değilsin. Zina yapıyorsun" yorumuna ateş püskürdü.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki İnci Tataroğlu rolünü oynayan Sema Şimşek, 5 yıldır aşk yaşadığı Erdoğan Erdal ile Çeşme tatilinde görüntülendi. Sevgilisiyle denizde dudak dudağa görüntülenen ünlü isim, "Zina yapıyorsun" diyen takipçisine tepki gösterdi.

"ZİNA BÜYÜK GÜNAHTIR"

Sevgilisiyle denizdeki pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sema Şimşek'in 5 yıldır aşk yaşayıp evlenmemesine tepki gösteren bir kullanıcı "Şu anda iki yaşlı insan çıkıyor. Bunu söylediğim için üzgünüm yaşlısın ve uzun süredir birliktesiniz. Evlenseniz daha iyi olur. Evli değilsin ama zaten aynı evde yaşıyorsun ve aynı yatakta uyuyorsun. Her gün zina yapmaktansa evlenmek daha iyidir. Evde karı-koca gibi davranıyorsunuz. Zina büyük bir günahtır Sema Hanım. Bu sınırı bildiğinize eminim" dedi. Gelen yoruma sessiz kalmayan Sema Şimşek ise "Peki bu sizi neden ilgilendiriyor? Evliliği hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Kurtlar Vadisi Sema Şimşek Çeşme Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (10)

Osman Kara:

Evlen abla sana yorum yapan yanlış bir şey dememiş.

232
17
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Yüzünün nuru gitmiş

144
13
yanıtYanıtla
fikret ipek:

DÜNYA SÜSLERİ VE ZEVKLERİ BAŞINIZI DÖNDÜRÜYOR AMA BİR GÜN O TARAFTA TARİFİ İMKANSIZ PİŞMANLIĞI GEÇERSİZ COK ACI AZAPLA KARŞILAŞACAKLAR.BİZİDE İLGİLENDİRMEZ.HESAP GÜNÜ YARATANINDIR.

93
5
yanıtYanıtla
Zübeyir Kıvrak:

ÇAĞDAŞLIK BU BU YA NORMAL GÖRÜN BİR ŞEY OLMAZ...

28
11
yanıtYanıtla
Cabbar aga:

Filan Çeşme’de filan Bodrum’da sevgilisiyle bu haberlerden bıktık artik

28
0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Zengin yaparsa yasak aşk flört olur, fakir yaparsa zina olur..

22
0
yanıtYanıtla
Taner 35:

Severek izlemistik , İncecik mis gibi hatun masallah

3
14
yanıtYanıtla
masteng aston:

Ummete ozel haber

2
6
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Gariban Vatandaş:

Kumalar zina mı yapıyor?

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3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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