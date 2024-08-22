Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki İnci Tataroğlu rolünü oynayan Sema Şimşek, 5 yıldır aşk yaşadığı Erdoğan Erdal ile Çeşme tatilinde görüntülendi. Sevgilisiyle denizde dudak dudağa görüntülenen ünlü isim, "Zina yapıyorsun" diyen takipçisine tepki gösterdi.

"ZİNA BÜYÜK GÜNAHTIR"

Sevgilisiyle denizdeki pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sema Şimşek'in 5 yıldır aşk yaşayıp evlenmemesine tepki gösteren bir kullanıcı "Şu anda iki yaşlı insan çıkıyor. Bunu söylediğim için üzgünüm yaşlısın ve uzun süredir birliktesiniz. Evlenseniz daha iyi olur. Evli değilsin ama zaten aynı evde yaşıyorsun ve aynı yatakta uyuyorsun. Her gün zina yapmaktansa evlenmek daha iyidir. Evde karı-koca gibi davranıyorsunuz. Zina büyük bir günahtır Sema Hanım. Bu sınırı bildiğinize eminim" dedi. Gelen yoruma sessiz kalmayan Sema Şimşek ise "Peki bu sizi neden ilgilendiriyor? Evliliği hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.