Oyuncu Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gele ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde kızı enkaz altında kalan usta oyuncu Orhan Aydın'ın kızı hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde enkazdan çıkarıldı.

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın ve ve eski eşi de enkaz altında kaldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Saatler süren çalışma sonrası oyuncunun eski eşi enkaz altında çıkarıldı. Aydın'ın kızı için de saatlerdir kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Kızının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan Aydın, bu sabah evladının acı haberini aldı. Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedeni bugün enkaz altından çıkarıldı.

ALİ KILIÇ: 36 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞILDI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun" dedi.