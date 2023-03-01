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Oyuncu Buğra Gülsoy, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

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Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun annesi Nilüfer Gürbüz ile tek celsede boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti de anneye verildi.

Kuzey Güney, Aşk Yeniden ve Dünyayla Benim Aramda gibi iddialı projelerde yer alan başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi. Evliliklerinden 4 yaşında bir oğulları bulunan çiftten kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çiftinin bir süredir fikir çatışması yaşadığı ve karşılıklı konuşarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı. 2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

VELAYET ANNEDE KALDI

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayeti annede kaldı. Gülsoy ile Gürbüz çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dostça görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.

Oyuncu Buğra Gülsoy, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Buğra Gülsoy, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Buğra Gülsoy, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Buğra Gülsoy, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Buğra Gülsoy, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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