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Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı

Magazin Haberleri

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı. Szawlowski, ilişkileSini sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozla duyurdu.

Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerle tanınan Boran Kuzum, özel hayatıyla gündem oldu. Yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu, gönlünü meslektaşı Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Bir süredir aşk yaşayan ikili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide boy gösteren 30 yaşındaki Szawlowski, Instagram hesabından Kuzum'un kendisini öptüğü fotoğrafı paylaşarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sevgilisinin paylaşımına yorum yapan Boran Kuzum ise kırmızı kalp emojisi koydu.

Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı

Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı

Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı

Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Boran Kuzum Pera Palas Instagram Magazin Haberler

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