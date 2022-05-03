Oyuncu Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
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Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün akşam görkemli bir törenle gerçekleşti. Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda en dikkat çeken isimlerin başında Blake Lively geldi. Kırmızı halıda kabarık etekli elbisesiyle poz veren Lively, görevlilerin yardımıyla eteğinin üzerindeki kurdeleyi açtırınca mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet ortaya çıktı.
Her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapılan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılında ertelenen geçtiğimiz sene de sonbaharda yapılan Met Gala, dün akşam gerçekleşti. Onlarca ünlü ismin akın ettiği New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galasına oyuncu Blake Lively damga vurdu.
ELBİSENİN ÜSTÜNDEN BİR ELBİSE DAHA ÇIKTI
Bu yılki ana teması 'Yaldızlı Cazibe' olarak belirlenen galaya katılan oyuncu, önce turuncu tonlarındaki kabarık eteğiyle art arda pozlar verdi. Oyuncu kırmızı halıda ilerlediği esnadan büyük bir sürprize imza attı. Ünlü ismin yanına gelen üç görevli, kıyafetin kabarık eteğini adeta bir paket gibi açınca geriye uzun kuyruklu mavi tonlarında bir elbise kaldı. Ünlü ismin bu esnada taktığı eldivenler bile değişti. Herkesin ağzını açık bırakan Lively, bir süre de bu elbisesiyle poz verdi.