Oyuncu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozlarını paylaşan Güven "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim iyi ki doğmuşsun. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" ifadelerini kullandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 42. yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"KALBİMİN GÜN IŞIĞI, ÖZELİM"

Aralarında 16 yaş bulunan ünlü çift, uzun yıllardır devam ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Instagram hesabından sevgilisiyle pozlarını yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırarak "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü.

Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.