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Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü, Enis Arıkan tiye almakta gecikmedi: Bebek mavisi yakışmış kardeşim

Magazin Haberleri

Daha önce konserinde etek giymesiyle gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bu sefer de mavi renk oje sürdü. Küçükçağlayan'ın ojeli tırnaklarını paylaşan Enis Arıkan, "Bebek mavisi yakışmış" yorumunu yaptı.

Yıllar önce yayınlanan Yalan Dünya dizisindeki Orçun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bartu Küçükçağlayan, tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce etek giydiği görüntülerle konuşulan şarkıcı ve oyuncu, bu sefer de tırnaklarıyla konuşuldu.

"BEBEK MAVİSİ YAKIŞMIŞ"

2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturan ve Mevsim adını verdikleri bir kızı olan Küçükçağlayan, dün katıldığı davette mavi ojeleriyle dikkat çekti. Instagram hesabından Küçükçağlayan'ın tırnaklarını paylaşan oyuncu Enis Arıkan, "Bebek mavisi yakışmış kardeşim" notunu yazdı. Küçükçağlayan daha önce de sürdüğü ojelerle dikkat çekmişti.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü

DAHA ÖNCE DE ETEK GİYMİŞTİ

Oyunculuğuyla konuşulan Bartu Küçükçağlayan'ın Büyük Ev Ablukada isimli bir de müzik grubu bulunuyor. Ünlü isim 2021 yılında verdiği bir konserde de sahneye etek giyerek çekmiş ve tepkilerin odağı olmuştu.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan oje sürdü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bartu Küçükçağlayan Enis Arıkan Magazin Haberler

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