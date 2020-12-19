BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN HABERLERİ

Bartu Küçükçağlayan - 30.10.2020

"Şimdi bir adım daha atarak, Instagram'da canlı yayın yapmayı ve izlemeyi Red'liler için sınırsız hale getiriyoruz. Yeni hizmetimizi taçlandıracak bir sponsorluğa da imza attık. Instagram'ın en sevilen canlı yayını 'Mücbir Sebepler'e sponsor olduk. Yeni sezonda 'Vodafone Red'le Mücbir Sebepler' adıyla yayınlanacak programda Red müşterilerimize çeşitli sürprizlerimiz de olacak. Vodafone Red olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz." Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın gerçekleştirdiği "Mücbir Sebepler" isimli Instagram canlı yayını, gündemi kendine has diliyle yorumluyor.