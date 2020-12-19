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BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN HABERLERİ

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Bartu Küçükçağlayan

Bartu Küçükçağlayan

Doğum Yeri Eskişehir / Türkiye
Doğum Tarihi 1.1.1983 - ...

Bartu Küçükçağlayan Kimdir ?

Bartu Küçükçağlayan, 1983 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir Gelişim Koleji’nden mezun olan oyuncu, Eskişehir’de yaşadığı yıllarda ‘ııaa’ adlı bir müzik grubundan sonra ‘Üç Korner Bir Penaltı’ adlı bir müzik gurubnda solist ve gitarist olarak yer aldı.
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Bartu Küçükçağlayan: Madem evdeyiz, gülelim eğlenelimBartu Küçükçağlayan - 19.12.2020
Madem evdeyiz, gülelim eğlenelim
Bartu Küçükçağlayan: İrem Sak ile Kenan Doğulu canlı yayında buluştuBartu Küçükçağlayan - 15.12.2020
İrem Sak ile Kenan Doğulu canlı yayında buluştu
Bartu Küçükçağlayan - 12.12.2020
Red ile sınırsız Youtube fırsatı
Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.
Bartu Küçükçağlayan - 4.12.2020
iki yeni kampanyayı duyurdu
Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.
Bartu Küçükçağlayan - 28.11.2020
Red'li olmak isteyenlere " Red'le Mücbir Sebepler"e özel indirim
Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında tanıttığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.
Bartu Küçükçağlayan - 25.11.2020
" Red'le Mücbir Sebepler" rekora koşuyor
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler", ikinci haftanın sonunda 6 programla 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.
Bartu Küçükçağlayan - 21.11.2020
Red'le Mücbir Sebepler'den "arkadaşını getir" kampanyası
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında tanıttığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.
Bartu Küçükçağlayan: Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederimBartu Küçükçağlayan - 14.11.2020
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim
Bartu Küçükçağlayan - 14.11.2020
Red'lilerden sınırsız uygulamalara ilgi
Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını Mücbir Sebepler'e de sponsor oldu.
Bartu Küçükçağlayan - 30.10.2020
Red'lilere Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek sınırsız olacak
"Şimdi bir adım daha atarak, Instagram'da canlı yayın yapmayı ve izlemeyi Red'liler için sınırsız hale getiriyoruz. Yeni hizmetimizi taçlandıracak bir sponsorluğa da imza attık. Instagram'ın en sevilen canlı yayını 'Mücbir Sebepler'e sponsor olduk. Yeni sezonda 'Vodafone Red'le Mücbir Sebepler' adıyla yayınlanacak programda Red müşterilerimize çeşitli sürprizlerimiz de olacak. Vodafone Red olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz." Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın gerçekleştirdiği "Mücbir Sebepler" isimli Instagram canlı yayını, gündemi kendine has diliyle yorumluyor.
Bartu Küçükçağlayan: Oy verin alalım şu ödülüBartu Küçükçağlayan - 28.9.2020
Oy verin alalım şu ödülü
Bartu Küçükçağlayan: Can Bonomo'dan o eleştirilere yanıt: Sonra kadına şiddet diye ağlıyoruzBartu Küçükçağlayan - 2.9.2020
Can Bonomo'dan o eleştirilere yanıt: Sonra kadına şiddet diye ağlıyoruz
Bartu Küçükçağlayan: Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştuBartu Küçükçağlayan - 1.9.2020
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu
Bartu Küçükçağlayan: BÜYÜK EV "YENİDEN" ABLUKADABartu Küçükçağlayan - 17.8.2020
BÜYÜK EV "YENİDEN" ABLUKADA
Bartu Küçükçağlayan: 'Büyük İstanbul Depresyonu' Saraybosna Film Festivali'nde yarışıyorBartu Küçükçağlayan - 30.7.2020
'Büyük İstanbul Depresyonu' Saraybosna Film Festivali'nde yarışıyor
Bartu Küçükçağlayan: Tektaşı olay olmuştu! Ezgi Mola evlilik iddialarına cevap verdiBartu Küçükçağlayan - 12.7.2020
Tektaşı olay olmuştu! Ezgi Mola evlilik iddialarına cevap verdi
Bartu Küçükçağlayan: Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdiBartu Küçükçağlayan - 29.6.2020
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Bartu Küçükçağlayan: '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdıBartu Küçükçağlayan - 28.5.2020
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Bartu Küçükçağlayan: Gülben Reis!Bartu Küçükçağlayan - 26.5.2020
Gülben Reis!
Bartu Küçükçağlayan: 80 bin kişi izlediBartu Küçükçağlayan - 20.5.2020
80 bin kişi izledi
Bartu Küçükçağlayan: Evde vakit geçiren Türkiye, dijital içeriklere yöneldiBartu Küçükçağlayan - 14.5.2020
Evde vakit geçiren Türkiye, dijital içeriklere yöneldi
Bartu Küçükçağlayan: Eser Yenenler: Ben o yayına bağlanmadımBartu Küçükçağlayan - 14.5.2020
Eser Yenenler: Ben o yayına bağlanmadım
Bartu Küçükçağlayan: Bartu Küçükçağlayan'dan Burcu Esmersoy taklidiBartu Küçükçağlayan - 12.5.2020
Bartu Küçükçağlayan'dan Burcu Esmersoy taklidi
Bartu Küçükçağlayan: Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsunBartu Küçükçağlayan - 8.5.2020
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bartu Küçükçağlayan: Ünlü isimler, müstehcen görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu'na destek olduBartu Küçükçağlayan - 3.2.2020
Ünlü isimler, müstehcen görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu'na destek oldu
Bartu Küçükçağlayan - 8.1.2020
Yılın en samimi filmi "Biz Böyleyiz"in galası gerçekleşti
Galaya Yoğun İlgi Uniq İstanbul'da gerçekleşen galaya filmin oyuncularının yanı sıra Aras Bulut İynemli,Ali Gözüşirin, Aslı İnandık, Barış Arduç, Bartu Küçükçağlayan,Bestemsu Özdemir,Bige Önal,Birand Tunca,Cansel Elçin, Dida Kaymaz,Emre Kızılırmak,Gupse Özay,Hülya Avşar, İdil Sivritepe,İpek Erdem,Keremcem, Merve Dizdar,Murat Eken, Nilperi Şahinkaya,Sarp Akkaya, Selma Ergeç,Serenay Sarıkaya,Sezin Akbaşoğulları,Türkü Turan, Zeynep Tuğçe Bayat katıldı.
Bartu Küçükçağlayan: 2019 yılı magazin ve sanat dünyasında böyle geçti…Bartu Küçükçağlayan - 26.12.2019
2019 yılı magazin ve sanat dünyasında böyle geçti…
Bartu Küçükçağlayan: 2019 yılında magazin ve sanat dünyasıBartu Küçükçağlayan - 26.12.2019
2019 yılında magazin ve sanat dünyası
Bartu Küçükçağlayan: Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile evlendiBartu Küçükçağlayan - 7.9.2019
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile evlendi
Bartu Küçükçağlayan - 11.7.2019
10 Temmuz 2019 Haberleri
10 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
Bartu Küçükçağlayan: Bartu Küçükçağlayan'dan Meral Akşener'e cevap: Artık şair olmuş olabilirimBartu Küçükçağlayan - 10.7.2019
Bartu Küçükçağlayan'dan Meral Akşener'e cevap: Artık şair olmuş olabilirim
Bartu Küçükçağlayan - 1.6.2019
MegaTeknoForce ve Garanti ile Geleceği Kodla sürprizi
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası'nın kısa sürede büyük beğeni toplayan dijital projesi MegaTeknoForce'de teknoloji kanalı sahibi Bora ve Mert'i canlandıran Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit, Balıkesirli öğrencilere sürpriz yaptı.
Bartu Küçükçağlayan - 28.5.2019
27 Mayıs 2019 Haberleri
27 Mayıs 2019 Manşet Haberleri.
Bartu Küçükçağlayan: Ünlü Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Evliliğe İlk Adımı Attı!Bartu Küçükçağlayan - 27.5.2019
Ünlü Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Evliliğe İlk Adımı Attı!
Bartu Küçükçağlayan: Oyuncu Gülse Birsel Mesleki Deformasyon Yaşadığını İtiraf EttiBartu Küçükçağlayan - 22.5.2019
Oyuncu Gülse Birsel Mesleki Deformasyon Yaşadığını İtiraf Etti
Bartu Küçükçağlayan: Gülse Birsel, 'İnsana Yakışır Yaşamak İstiyorum' Diyere Jet Sosyete'nin Yayın Saatini KısalttıBartu Küçükçağlayan - 16.5.2019
Gülse Birsel, "İnsana Yakışır Yaşamak İstiyorum" Diyere Jet Sosyete'nin Yayın Saatini Kısalttı
Bartu Küçükçağlayan: Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisinin Geleceği Hakkında Konuştu!Bartu Küçükçağlayan - 14.5.2019
Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisinin Geleceği Hakkında Konuştu!
Bartu Küçükçağlayan: Teknoloji Bağımlılığı'Na Tiyatro Oyunuyla Dikkati ÇektilerBartu Küçükçağlayan - 9.5.2019
Teknoloji Bağımlılığı"Na Tiyatro Oyunuyla Dikkati Çektiler
Bartu Küçükçağlayan: 'JET Sosyete'de Nilüfer Sürprizi!Bartu Küçükçağlayan - 30.4.2019
'JET Sosyete'de Nilüfer Sürprizi!
Bartu Küçükçağlayan: Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisiyle İlgili Kararını Verdi: 45 Dakika Olacak!Bartu Küçükçağlayan - 19.4.2019
Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisiyle İlgili Kararını Verdi: 45 Dakika Olacak!
Bartu Küçükçağlayan: Jet Sosyete Dizisi Mayıs Ayında Yayından KaldırılacakBartu Küçükçağlayan - 12.4.2019
Jet Sosyete Dizisi Mayıs Ayında Yayından Kaldırılacak
Bartu Küçükçağlayan: Bartu Küçükçağlayan, Kendisinden Para İsteyenlere Sitem EttiBartu Küçükçağlayan - 8.3.2019
Bartu Küçükçağlayan, Kendisinden Para İsteyenlere Sitem Etti
Bartu Küçükçağlayan: 'Bartu Ben'den 5. Bölüm Tanıtımı…Bartu Küçükçağlayan - 9.11.2018
"Bartu Ben"den 5. Bölüm Tanıtımı…
Bartu Küçükçağlayan: Jet Sosyete Dizisinden O Ses Türkiye Sürprizi!Bartu Küçükçağlayan - 4.11.2018
Jet Sosyete Dizisinden O Ses Türkiye Sürprizi!
Bartu Küçükçağlayan: Altın Elma'ları 'İşe Yarar Birşey' TopladıBartu Küçükçağlayan - 20.10.2018
Altın Elma'ları 'İşe Yarar Birşey' Topladı
Bartu Küçükçağlayan - 17.10.2018
Garanti Bankası 2018 Kristal Elma Ödüllerinde Yine "Elma"Ları Topladı
Garanti Bankası, bu ödüllerin yanı sıra Tasarım kategorisinin Faaliyet Raporları dalında Imagination Makes The World Go Round ile Gümüş ve yine MegaTeknoForce ile Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon kategorisinde Sosyal Medya dalında Bronz Elma ile ödüllendirildi. Garanti'nin bu yıl Kristal Elma'da ödülleri toplayan Youtube kanalı projesi MegaTeknoForce'ta Bartu Küçükçağlayan ile Feyyaz Yiğit iki Youtuber'ı canlandırıyor.
Bartu Küçükçağlayan: Jet Sosyete Dizisinden Yıldız Tilbe Sürprizi!Bartu Küçükçağlayan - 12.10.2018
Jet Sosyete Dizisinden Yıldız Tilbe Sürprizi!
Bartu Küçükçağlayan: Frankfurt Film Festivali'nin Programı Belli OlduBartu Küçükçağlayan - 12.9.2018
Frankfurt Film Festivali'nin Programı Belli Oldu
Bartu Küçükçağlayan: Vizyonda Bu HaftaBartu Küçükçağlayan - 2.8.2018
Vizyonda Bu Hafta
Bartu Küçükçağlayan - 2.8.2018
Bu Hafta 8 Film Vizyona Girecek
Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal'ın rol aldığı film; babalarının kendilerini çağırmasıyla otuz yıl sonra köylerinde bir araya gelen üç kardeşin hikayesini ele alıyor.
Bartu Küçükçağlayan: Sinema - Kelebekler - İstanbulBartu Küçükçağlayan - 2.8.2018
Sinema - Kelebekler - İstanbul
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:14:06. #1.15#
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