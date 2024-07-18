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Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

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Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu iki operasyon birden geçirdi. Tırnak altından tümör alınan oyuncunun bir de baş parmağının altından kemik alındı.

Ferhunde Hanımla, Jet Sosyete, Yargı, Menajerimi Ara ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, elinden iki operasyon geçirdi.

"TÜMÖR ALINDI"

Peş peşe geçirdiği operasyonlardan sonra Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Şamlıoğlu, "Dokuya saygılı iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirseniz sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz. Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti; bir tırnak altından bloom tümör alındı, bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkartıldı" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Songül Öden, Ata Demire, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Zerrin Tekindor ve Ceylan Ertem gibi isimlerden geçmiş olsun yorumları yağdı.

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayşenil Şamlıoğlu Operasyon Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Ömer Can:

tövbe etmek için Allah uyarıyor gerisi teferruattır

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