Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! Kürtaj ve vergi kaçırma söylentileri ortalığı karıştıracak

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı ileri sürüldü. Açıklamaların kısa sürede gündem olmasının ardından oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama yapılarak hesabın çalındığı belirtildi.

"TORUNUM YAŞINDA DİYE ÇOCUK İSTEMEDİM"

Sürmeli'nin Instagram hesabından yapılan ilk paylaşımda "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor" denildi. Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapılarak bu sefer de Sürmeli'nin oyuncu Didem Karataş'ı kürtaj yaptırmaya zorladığı ileri sürülerek "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" ifadelerine yer verildi.

"ANLAŞMALARDAN ALINAN PARALARIN YARISI ELDEN YARISI HESABA YATIYORDU"

Yapılan bir diğer paylaşımda ise Sürmeli'nin vergi kaçırdığı iddia edilerek "Menajerim Cem Tatlıtuğ'un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50'si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu" denildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİ: HESABI HACKLENDİ

Paylaşımların kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. Açıklamada Ali Sürmeli'nin telefonunu kaybettiği ve Instagram hesabı hacklenerek paylaşımlar yapıldığı söylendi.

Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! Kürtaj ve vergi kaçırma söylentileri ortalığı karıştıracak

Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! Kürtaj ve vergi kaçırma söylentileri ortalığı karıştıracak

Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! Kürtaj ve vergi kaçırma söylentileri ortalığı karıştıracak

Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! Kürtaj ve vergi kaçırma söylentileri ortalığı karıştıracak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ali Sürmeli Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

kimilk bilgileri, banka hesabınıza ait bilgileri, kritik öneme sahip bilgilerinizi telefona yüklerseniz bu uygulamalar kullanım kolaylığı sağlasada sizi bir gün adli bir olayla karşı karşıya bırakması veya birikimlerinizin hesaplardan çekilmesine neden olabileceğini kimse söylemiyor olabilir ama ben söyleyeyim

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title