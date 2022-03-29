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Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

AA - Mücahit Oktay - Magazin
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NEW ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chirs Rock'ı tokatlayan Will Smith, sosyal medyadan özür dileyerek haddini aştığını ve utandığını söyledi.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür diledi.

Instagram'da 61,6 milyon takipçisi bulunan Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi" ifadesini kullandı. Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim" açıklamasını yaptı.

Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

Siyahi oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur."

Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansıdı. Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetti.

Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi Yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapıldı.

Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

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AA / Mücahit Oktay - Magazin

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